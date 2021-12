Família procura por pedreiro desaparecido em Cassange

O pedreiro Antônio Alves dos Santos, 49 anos, está desaparecido desde o domingo, 11. De acordo com a enteada dele, Elaine Egas, o último contato feito com Antônio foi por volta das 8h da manhã do domingo.

Ela informou ainda que Antônio, como de costume, saiu no sábado, 10, por volta das 17h de Brotas, onde estava trabalhando e foi para uma casa que ele tem no bairro de Cassange. “No domingo ele falou com o primo dele, que é seu vizinho e foi para um outro terreno em que ele tem uma plantação no Parque São Cristóvão”, disse a enteada. Antônio mora na Boca do Rio.

Elaine disse ainda que quando saiu por volta das 7h30, Antônio prometeu ao primo que voltaria logo para poder pegar alguns cocos e fazer uma cocada. “Ele foi para o terreno e no caminho confirmou para uma advogada que ele trabalha já a algum tempo que iria na segunda pela manhã fazer um serviço na casa dela, esse foi o último contato com ele”, relatou.

A enteada não sabe o que pode ter acontecido, mas acredita em assalto, já que havia cerca de 15 dias que Antônio tinha comprado um celular. “Era um aparelho novo, desses mais modernos, só pode ter sido assalto”, desabafa.

Ela conta ainda que parentes chegaram a ir na casa e encontraram documentos e as coisas dele. “Isso mostra que ele iria voltar logo, ele só ia ao terreno cortar uns mangalôs [tipo de feijão], o que não chegou a ser feito”, informou Elaine.

A família já fez o registro do desaparecimento na polícia, que já investiga o caso. A reportagem tentou contato com a Delegacia de Proteção a Pessoa, mas não obteve sucesso.

