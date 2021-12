Família procura adolescente desaparecida em festa na Engomadeira

Familiares procuram a adolescente Gabriele Mascarenhas, 15 anos, que está desaparecida desde o último domingo, 23. A garota foi vista pela última vez em uma festa no bairro de Engomadeira, em Salvador.

De acordo com os parentes de Gabriele, a jovem teria ido com amigas para um evento na Cidade Nova, de onde seguiram, sem o conhecimento da família, para Engomadeira.

A adolescente conheceu um rapaz durante o evento e disse para as amigas que voltaria com ele de moto para casa. As colegas, então, saíram deixando Gabriele na festa. Desde então, a adolescente não foi mais vista nem manteve contato com a família.

Quem tiver informações sobre a jovem pode entrar em contato com o telefone (71) 98803-4748. O caso foi registrado na polícia, que investiga o caso.

