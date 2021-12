Família nega que homem nu em praia seja professor sumido

Depois de o Portal A TARDE divulgar a situação inusitada deum homem tomando banho nu na praia da Pituba, em Salvador, no domingo, 12, a redação foi contatada por uma leitora na tarde desta segunda, 13, de que o homem flagrado pode ser o professor de capoeira Vinícius Bonfim Leão, 33, anos, que está desaparecido desde o dia 27 do mês passado.

No entanto, parentes da vítima descartam que o homem que aparece na imagem tenha sido o professor. " Não parece ser ele", afirmou Vitor Leão, irmão do desaparecido, que também informou que Vinícius tem sido visto frequentemente em Itinga e Lauro de Freitas, mas que ninguém consegue " apanhá-lo".

De acordo com Vitor, no dia 27, Vinícius voltou do município de Mucuri rumo a Salvador e seguiu direto para o trabalho. Após o serviço, Vinícius foi visto pegando ônibus para Itinga, e daí em diante não foi mais localizado. " Meu irmão conversou com a namorada normalmente, após sair do trabalho. Não havia nada errado. Ele não tem histórico nenhum de problemas mentais ou algo do tipo", relata Vitor.

A família de Vinícus já divulgou pela cidade diversos banners e panfletos em busca do paradeiro dele. A causa do desaparecimento ainda é um mistério. "Não dá para entender. Ele [Vinícius] deve ter perdido a memória, não sei. Ele tem problema de coração, inclusive, estava marcado uma cirurgia semana passada. Talvez isso e mais o estresse do dia a dia tenham influenciado no sumiço", suspeita o irmão da vítima.

A namorada de Vinícius, Gláucia Neine, também se diz surpresa com o acontecimento. " Eu não consigo entender. A gente estava bem. Ele nunca teve um comportamento desses. Estávamos com viagem marcada para Recife. Tínhamos combinado que eu ia passar na casa dele um dia depois dele vir de Mucuri. É surreal!", conta Gláucia.

Questionada sobre se a foto do homem flagrado na Pituba poderia ser Vinícius, Gláucia também negou. " Não é ele. Mas vamos continuar a procura".

O homem nu foi flagrado tomando banho de mar na praia da Pituba. O fato aconteceu no domingo, 12.

