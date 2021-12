Família estava trabalhando em bar quando foi morta em Cosme de Farias

A família morta em um atentado no bairro de Cosme de Farias neste domingo, 7, às 23h50, estava trabalhando no momento do crime. Cláudio Barbosa de Jesus, 43, era dono do bar onde o crime aconteceu. De acordo com moradores, aos domingos, ele promovia uma festa com música ao vivo no local.

O evento já tinha terminado e ele, a mulher Edileuza Santana, 45 anos, e o irmão Cristiano Barbosa de Jesus, 43, estavam limpando o estabelecimento quando o crime ocorreu. Edileuza e Cristiano não costumavam frequentar o bar. Segundo moradores, Edileuza só ia no comércio para ajudar o marido com a limpeza.

Eles foram surpreendidos por um grupo de criminosos que chegou em um carro e em uma moto. Os bandidos desceram e começaram a atirar em direção às vítimas. Além da família, Mateus Santos de Jesus, 22 anos, e José Carlos Cerqueira Conceição, 45 anos, também foram baleados.

Eles foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado de saúde deles não foi divulgado. Mateus foi atingido nas costas e José no ombro, mas a bala transfixou seu corpo e saiu pela boca.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outro crime

A Baixa do Tubo foi cenário de outro crime neste domingo. Um policial militar foi baleado na perna, por volta das 21 horas, quando realizava ronda com uma guarnição da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A PM não soube informar se as duas ocorrências estão relacionadas.

adblock ativo