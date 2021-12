Família e amigos de garoto morto após o Ba-Vi pedem justiça

Amigos e parentes do estudante Carlos Henrique Santos de Deus, de 17 anos, que foi assassinado a tiros após sair do Ba-Vi, no último domingo, 9, fizeram um ato por justiça na Praça do Campo Grande na manhã desta quarta-feira, 12.

As pessoas não bloquearam o trânsito na breve manifestação, que durou cerca de meia hora e terminou por volta das 11h20. Durante todo o tempo, o grupo pedia por justiça para os pais do garoto.

Entre os participantes estavam muitos estudantes da mesma escola de Carlos Henrique.

O crime

Carlos Henrique foi morto na Avenida Vasco da Gama, próximo a um posto de combustível, logo após deixar a Arena Fonte Nova, onde ocorreu o primeiro clássico entre Bahia e Vitória.

Um dos quatro suspeitos de envolvimento no crime foi preso no dia seguinte e negou participação no homicídio.

Pietro Henrique Caribé Pereira tem 25 anos, é estudante de Direito e é torcedor do Vitória, e tem ligação com a Torcida Uniformizada Imbatíveis (TUI), a organizada do Rubro-Negro. A prisão preventiva dele já foi decretada.

Polícia e família negam que Carlos Henrique tenha ligação com a torcida organizada do Bahia, mas fotos e mensagens nas redes sociais do garoto sugerem que ele seria integrante da Bamor.

Segundo a polícia, Pietro já tem passagem por furto de veículos e chegou a ficar dez dias preso, em fevereiro desse ano, por agressão e roubo contra outro torcedor do Bahia, durante uma briga.

A polícia ainda está à procura dos outros três suspeitos. Além de Carlos Henrique, seu amigo Isaías dos Santos também foi alvejado. No entanto, os tiros pegaram de raspão e ele passa bem.

