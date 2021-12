Família descarta que morte de Will tenha relação com vídeo

A família de Willtnei Almeida Santana, o Will, não acredita que o jovem tenha sido assassinado nesta terça-feira, 18, por conta da divulgação do vídeo em que ele aparece fazendo sexo. A filmagem viralizou nas redes sociais e o rapaz ficou conhecido, ganhando a música "Machuca, Will", da banda de pagode Black Style.

A mãe do rapaz, que foi morto próximo de casa no Uruguai, Rosa Almeida, diz que ficou surpresa com o assassinato do filho. De acordo com ela, Will não bebia ou usava drogas nem tinha envolvimento com crimes.

Segundo a polícia, ele não tinha antecedentes criminais, apesar da mãe da adolescente de 16 anos, que aparece no vídeo íntimo com Will, ter dado queixa quando o caso ganhou repercussão. Na ocasião, o rapaz disse que perdeu o celular e o vídeo foi divulgado pelo Whatsapp.

Will foi morto com 11 tiros no rosto. O avô dele, Vicente de Almeida, contou que tinha acabado de entrar na casa onde mora e visto o neto do lado de fora, quando ouviu o barulho dos tiros. Ao sair, ele já encontrou o rapaz caído. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Roma, mas já chegou sem sinais vitais.

O jovem, que trabalhava com o tio, deixa dois filhos (um bebê de cinco meses e outro de 8 anos). O corpo dele será enterrado nesta quarta, 19, às 16 horas, no cemitério Quinta dos Lázaros.

A polícia ainda não tem uma linha de investigação e vai intimar os familiares da vítima para ouvi-los.

