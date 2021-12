Família de velejador preso em Cabo Verde realiza ato em Salvador

A família do velejador Rodrigo Dantas, preso em Cabo Verde, na África, por transportar mais de uma tonelada de cocaína, vai realizar um ato em apoio ao baiano na tarde desta sexta-feira, 26, às 15h, no Píer Salvador, na Ribeira.

A manifestação pretende buscar o apoio da população e chamar atenção dos órgãos federais e da justiça brasileira. O ato vai contar com a presença do navegador internacional Júlio Esteves e da paratleta Monica Veloso.

O caso

Em agosto de 2017, os baianos Daniel Guerra e Rodrigo Dantas teriam sido contratados pela agência holandesa de recrutamento "The Yacht Delivery Company" para transportar um veleiro. Pouco tempo depois, o gaúcho Daniel Dantas, 43, foi chamado para integrar a tripulação.

Antes de sair do Brasil, o veleiro passou por inspeções da Polícia Federal em Salvador e em Natal, e o barco foi liberado. No entanto, na Ilha de Mindelo, em Cabo Verde, a embarcação foi mais uma vez inspecionada após uma denúncia. Foi quando a fiscalização do país africano encontrou mais de uma tonelada de cocaína escondida em um piso de concreto na embarcação.

Desde então, os três velejadores e o capitão da embarcação, o francês Olivier Thoma,, estão presos em Cabo Verde.

adblock ativo