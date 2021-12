Família de publicitário quer que advogado vá a júri popular

A família do publicitário Daniel Prata, morto em um acidente de carro na Av. ACM, no Itaigara, em novembro de 2014, espera que o advogado Roberto João Starteri Sampaio Filho, vá a júri popular. Prata morreu depois de seu carro ser atingido em um cruzamento pelo veículo de Starteri que vinha a aproximadamente 140km/h. A afirmação foi feita pelo advogado da família, Bruno Nova, nesta sexta-feira, 6, a dois dias do acidente completar um ano.

"Agora com a denúncia do Ministério Público vamos acompanhar o processo, fazer com que chegue nas mãos de um juiz para que ele possa marcar as audiências, ouvir testemunhas e submeter ao júri popular", disse.

Nesta sexta o Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou que entregou uma denúncia à Justiça contra o advogado Roberto João Starteri Sampaio Filho e pediu a decretação de sua prisão preventiva. Ele foi acusado de cometer homicídio simples e tentativa de homicídio pelo acidente de trânsito, no dia 8 de novembro de 2014, que causou a morte do publicitário Daniel Prata e deixou gravemente ferida a médica Luciana Tavares Lucetti.

De acordo com o órgão, a denúncia é assinada pela promotora Ana Rita Nascimento e é baseada no inquérito policial, que indica o estado de embriaguez do advogado e na condução do seu veículo a uma velocidade entre 135 km/h e 140 km/h no momento da colisão.

Conforme a investigação, o veículo conduzido por Daniel Prata passava em um cruzamento, a uma velocidade de aproximadamente de 10km/h, quando foi atingido pela caminhonete do advogado, segundo perícias técnicas. O publicitário morreu na hora.

Segundo a promotora, Roberto Starteri assumiu o risco de gerar um acidente de trânsito fatal, ao "consumir bebidas alcoólicas na noite e madrugada do evento" e ao "conduzir o seu veículo em alta velocidade", demonstrando "total desrespeito para com nosso sistema normativo e autoridades constituídas". Ana Rita Nascimento argumenta ainda que não foi a primeira vez que Roberto Starteri dirigiu alcoolizado, pois já cometeu esse delito na cidade de Palmeiras.

Ela destacou ainda que, por ser um advogado, não lhe cabe a desculpa de desconhecimento da norma penal, prevista no Código Penal Brasileiro para efeito de redução ou isenção de pena.

A reportagem tentou contato com o advogado de João Starteri, Ségio Habbib, mas seu celular estava desligado.

Inquérito



O inquérito da Polícia Civil sobre a morte do publicitário Daniel Prata foi divulgado em setembro pelo advogado da família de Daniel Prata, Bruno Nova. Segundo o advogado a investigação da Polícia Civil concluiu que o suspeito da morte, o advogado e professor Roberto João Starteri Sampaio Filho, cometeu homicídio doloso (assumiu o risco) e lesão corporal grave contra a médica Luciana Tavares, que acompanhava Daniel.

Bruno Nova disse ao Portal A TARDE que as imagens de câmeras de vigilância da Avenida ACM, onde ocorreu o acidente, e da boate em que Roberto estava antes do acidente, ajudaram na conclusão do inquérito. "A perícia conclui que o que foi determinante para a morte de Daniel foi a velocidade que o Roberto João estava dirigindo. Ele estava a quase 150 km por hora", disse.



O caso

O acidente que matou o publicitário Daniel Prata aconteceu no dia 8 de novembro de 2014. O carro do advogado e professor, Roberto João Starteri Sampaio Filho, colidiu na lateral do veículo de Daniel na Av. ACM, no Itaigara.

Na ocasião Roberto Filho foi autuado em flagrante por policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militlar (CIPM) e encaminhado para a Polinter. A polícia também informou que Roberto já havia causado um acidente por dirigir embriagado no município de Palmeiras, a 446 km de Salvador.

Roberto Starteri Filho reuniu a imprensa no dia 12 de novembro no escritório do seu advogado para uma entrevista coletiva e falou do que se lembrava. "Eu vinha trafegando na avenida ACM, na via principal, e Daniel na perpendicular". Starteri falou que deu sinal de luz numa tentativa de alertar Daniel, mas não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

