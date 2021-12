Família de professor morto planeja ato para esta sexta

Os familiares e amigos do professor de educação física George Lázaro Carvalho Nascimento, 29 anos, morto com um tiro no rosto na última segunda-feira, 3, planejam uma caminhada e manifestação para esta sexta, 14. Segundo o Pastor Elimar, amigo da família de George, o grupo reinvidica justiça.

Os manifestantes pretendem se reunir em frente ao Fórum Ruy Barbosa por volta das 10h e começar a caminhada até a Piedade às 10h30. O destino final é o prédio da Secretaria de Segurança Pública. "O objetivo é chegar às 11h30, porque é o horário em que ele foi sepultado", esclarece o pastor.

George foi morto na última segunda-feira, 3, em São Caetano, pelo corretor de seguros Dagerlan Araújo de Souza, 28, em frente à academia onde trabalhava. Dagerlan atirou no rosto da vítima, que morreu na hora. Na quinta-feira, 6, ele se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado por um advogado. O crime foi motivado por ciúmes, segundo a polícia.

adblock ativo