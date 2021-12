Família de paciente alega dificuldade para testagem

Após ter uma irmã testada positiva para a Covid-19, na semana passada, o produtor cultural e fotógrafo Geraldo Badá, por meio das redes sociais, faz apelo por conta da dificuldade que tem enfrentado para testar mais duas irmãs e um sobrinho que moram no bairro da Federação, com a primeira infectada que tem 57 anos e é diabética.

As outras duas irmãs de Geraldo têm 52 e 63 anos. Já o sobrinho tem 27 anos e sofre com problemas neurológicos. No entanto, ao ligar para o número 156 para saber onde o teste poderia ser feito, a orientação foi ir até a unidade de saúde em Pernambués onde são distribuídas 150 fichas.

Por conta dos problemas de saúde das irmãs e pelo receio de contaminar outras pessoas, Geraldo resolveu tentar a realização do teste em domicílio pela rede pública de saúde. “Não estou querendo sair de madrugada para disputar 150 fichas para o teste, podendo contaminar outras pessoas correndo o risco de não ser atendido. O ideal seria disponibilizar o serviço em casa ou encaminhar para um posto no bairro onde a pessoa mora”, acrescenta Geraldo.

Critérios

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o teste de Covid-19 domiciliar acontece em alguns casos específicos. “O serviço de coleta laboratorial para diagnóstico da Covid-19 em domicílio acontece em casos de pacientes acamados, portadores de agravos imunosuprimidos e em alguns episódios de suspeita em profissionais de saúde ou de segurança pública. Para ter o acesso, o indivíduo deve entrar em contato com o Centro de Operações Emergenciais do Coronavírus através do (71) 3202-1234 e passar por triagem epidemiológica por meio do telefone. Preenchidos os requisitos, a equipe do COE agenda a coleta do exame na residência do paciente suspeito da patologia”, esclarece a SMS, em nota.

Para Manoel Barral Netto, pesquisador e imunologista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), deixar de testar pessoas assintomáticas que tiveram contato com pessoas que deram positivo para a Covid-19 é perder uma grande parcela de pessoas que também podem contaminar outras.

“Devem ser examinados todos os contatos que ficaram próximos por pelo menos 15 minutos da pessoa contaminada pelo novo coronavírus. Cerca de 40% das pessoas infectadas são assintomáticas, mas podem transmitir a doença. Numa situação de restrição de testes, podem ser feitos só nos sintomáticos. É necessário que tenhamos uma medida mais rígida de controle, para reduzir o número de casos”, conclui Manoel.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo