Família de Kátia Vargas contrata perito Ricardo Molina

A família da médica Kátia Vargas, por intermédio do advogado de defesa Sérgio Habib, contratou o perito Ricardo Molina para atuar no caso.

De acordo com Habib, "Molina veio aqui fazer os estudos. Existem alguma dúvidas que foram levantadas no laudo pericial que precisamos esclarecer. As câmeras não filmam o choque (entre moto e carro). Há uma perita que disse que a moto se chocou com um obstáculo fixo. Só que ontem (anteontem) saiu outro laudo que está dizendo que a moto pode ter sido fechada pelo automóvel. Temos que ter esse perito que é a maior autoridade no país para esclarecer essas dúvidas".

Molina atuou nos seguintes casos: Chacina de Vigário Geral, CPI do Narcotráfico, Fernandinho Beira-Mar, Eldorado de Carajás, Eloá, Suzane Richthofen, Roriz, Paulo Maluf, entre outros.

Laudo

Em contrapartida, para o promotor de Justiça Davi Gallo não resta dúvidas quanto ao resultado do laudo final elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT): "O laudo só fez ratificar tudo aquilo que já foi denunciado pelo MP, a exemplo da mecânica delitiva do acidente, ao comprovar a existência do choque entre os veículos".

* Com Jair Mendonça Jr. e Anderson Sotero

