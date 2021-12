Família de irmãos mortos desabafa após vídeo de médica

Marinúbia Gomes, a mãe dos irmãos Emanuel e Emanulle Dias, de 22 e 23 anos - mortos em um acidente de trânsito no bairro de Ondina, em outubro deste ano, - comentou o vídeo feito pela médica Kátia Vargas, acusada pela morte dos jovens, com um outro vídeo gravado pela reportagem do site Bocão News.

Nas imagens, Marinúbia aparece abalada e criticou algumas declarações da médica. "Fiquei chocada com algumas partes da fala dela", disse. A mãe dos jovens desabafou sobre o caso e declarou que espera a verdade e justiça. Marinúbia ainda disse que o vídeo não trouxe nenhuma novidade, apenas mexeu com uma ferida aberta, causando mais sofrimento.

Na entrevista, a mãe de Emanuel e Emanuelle deixa claro que não quer julgar, nem incentivar qualquer ato de violência contra a médica Kátia Vargas, apenas aguarda a justiça. "A verdade que o Ministério Público apresentou é a única que conheci até agora. Eu quero que Kátia Vargas siga como ela mesma disse, querendo a verdade e a justiça, pois esta é a minha busca. Não estou aqui para julgar, por isso contratamos advogados. Eu agradeço a população de Salvador que é solidária a nossa dor e junto com a gente clama por justiça, mas quero deixar claro que não somos a favor de nenhum ato de violência contra ela ou qualquer pessoa de sua família", afirma.

Mércia Gomes, tia dos jovens, que estava presente na entrevista, contou que ao assistir o vídeo se sentiu indignada. "Vi este vídeo e estou indignada e enojada quero que dona Kátia Vargas diga qual verdade mais falta aparecer, pois o Ministério Público que é uma instituição de respeito já mostrou a verdade", desabafou.

