Família de bebê que ingeriu cocaína registra o caso em delegacia

A família do menino de um ano que teria ingerido cocaína de forma involuntária, no último domingo, 14, em um condomínio de luxo no bairro de Pituaçu, em Salvador, registrou o caso na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Criança e Adolescente (Dercca) nesta terça-feira, 16. De acordo com a Polícia Civil, o pai do garoto compareceu à unidade por volta das 23h.

Conforme nota da Polícia Civil, o genitor informou que socorreu o garoto para o hospital, e que, "suspeitava que o bebê havia ingerido substância entorpecente depois de encontrar alguns "pinos" na varanda do apartamento, onde o menino brincava". O material foi apresentado pelo pai na unidade. Foram expedidas as guias para exames e a especializada vai apurar o ocorrido.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.

