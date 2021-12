Família contesta versão da polícia para morte de homem

Familiares de um homem morto durante operação da Rondesp Atlântico no bairro de Santa Cruz, na madrugada desta quinta-feira, 21, contestam a versão da Polícia Militar de que houve troca de tiros.

Segundo a esposa de "Diego Gato", de 27 anos, o marido estava dormindo, por volta das 5h30, quando cerca de 40 homens chegaram à residência do casal. A mulher e a filha pequena teriam sido obrigadas a sair do local. De acordo com testemunhas, Diego foi executado em frente ao imóvel com um tiro no tórax.

"Acordei assustada, pois chegaram dando pontapés na porta. Ainda pedi para pegar minha outra filha, que estava dormindo, mas os policiais mandaram sair", contou a companheira do rapaz, que disse ter ido para a casa dos pais, próximo dali. Diego chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que homens da Rondesp Atlântico realizavam rondas numa localidade conhecida como Candomblé, onde um grupo de criminosos atirou contra a guarnição, que revidou. "Na troca de tiros, um dos integrantes do grupo foi atingido e socorrido para o HGE", diz a nota.

O suspeito, de acordo com a corporação, portava uma pistola 9 mm e cartuchos do mesmo calibre. "As armas que tinham eram a dos policiais", negou a esposa de Diego. A Corregedoria da PM informou que vai instaurar inquérito policial para apurar o caso, registrado como auto de resistência.

Protesto

Um protesto de moradores pela manhã bloqueou a Rua 11 de Novembro. Os manifestantes queimaram pneus para bloquear a via. O ato, que começou às 8h50, provocou lentidão no trânsito da avenida ACM. Em razão do clima apreensivo, os comerciantes não abriram as portas.

O Sindicato dos Rodoviários informou que, até ser restabelecida a sensação de segurança, o fim de linha será próximo ao Parque da Cidade. A Secretaria da Educação do Estado informou que a única escola da rede no bairro funcionou normalmente. A reportagem não conseguiu falar com assessoria das escolas da rede municipal.

