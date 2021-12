Família contesta versão da PM sobre morte de jovens em Pirajá

Familiares do autônomo Rafael Costa Santos, de 22 anos, morto na tarde da terça-feira, 31, no bairro de Pirajá, em Salvador, contestam a informação de que o rapaz foi baleado ao trocar tiros com policiais militares da 14ª CIPM (Lobato), durante uma abordagem, na rua Represa de Pirajá.

Na mesma ação, Denilson Damasceno Santos, 23, o Buguelo, e Antônio Vagner Almeida de Souza, 18, o Da Fruta, também foram baleados e morreram no Hospital do Subúrbio (HS), assim como Rafael.

“Ele trabalhava vendendo sandálias e blusas. Foi na rua entregar umas sandálias e pegar um dinheiro que ganhei numa aposta. Os policiais chegaram depois já atirando neles. Eles [rapazes] não correram, achavam que ia ser só uma abordagem, mas não foi. Eles foram executados”, contou o pai de Rafael, um chapista de 51 anos.

Conforme uma tia de Rafael, ele era trabalhador e não se envolvia com a criminalidade. “Rafael nunca pegou em uma arma, era um menino do bem, menino de família. Eles [policiais] forjaram e disseram que ele estava armado”, declarou a senhora, sob anonimato, por temer represália.

Em nota, o Departamento de Comunicação Social (DCS) da PM informou que os policiais foram acionados para atender uma denúncia de tráfico de drogas na localidade Casinhas do Dique do Cabrito, no Alto do Cabrito, mas foram recebidos a tiros e revidaram. A Rua Represa de Pirajá fica entre Pirajá e Alto do Cabrito.

Ainda em nota, a PM disse que, na ação, foram apreendidos dois revólveres calibre 32 e 38 e uma pistola calibre 22 com silenciador, além de uma quantidade de drogas.

Familiares de Rafael, Denílson e Antônio contaram que eles não eram criminosos. Polícia diz que eles atiraram contra viaturas

Corregedoria segue na apuração

As mortes de Rafael, Buguelo e Da Fruta foram registradas na Corregedoria da Polícia Militar e serão investigadas pelo órgão.

Em resposta à denúncia da família de Rafael, “a PM esclarece que em situação que por ventura suscite ações inadequadas de policiais militares que sejam encaminhadas à Ouvidoria para formalizar denúncia por meio do 0800 284 0011 ou no site www.pm.ba.gov.br”, concluiu o órgão, em nota.

