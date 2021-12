Família aventureira que desbrava o país a bordo de uma Kombi chega a Salvador

Algumas perguntas são indiferentes, outras mudam a vida das pessoas. Quando o casal carioca Thaísa e Felipe Barros, de 33 e 31 anos, respectivamente, foi questionado sobre o que era realmente importante para viver, sabia que era o momento de desconstruir padrões e comportamentos institucionalizados.

Eles se livraram das 50 horas semanais de trabalho como educadores por um objetivo maior: levar o melhor de si para todas as regiões do Brasil e se envolver em um processo de aprendizagem junto com os filhos Iwo José, 1, e Imole Calisto, 3.

Na estrada desde março, a família percorre o país com uma Kombi por meio do projeto Family On the Road, criado por eles e que se baseia em seis pilares: moda, arte, educação, música, esporte e maternidade.

Até então, os aventureiros já circularam pela região Sudeste e, há 20 dias, chegaram a Salvador, depois de passar por Santo Antônio de Jesus. Eles ficarão na capital baiana até janeiro.

A passagem deles desperta a atenção das pessoas. O automóvel conta com uma customização que expressa uma mensagem característica da família: gerar impacto positivo nas cidades que visitam.

Mas nem tudo é diversão e aventura. “A ideia era passar pelas cidades e desenvolver essas áreas por meio de nossas potencialidades, mas descobrimos que o nosso plano é não ter plano”, diz Thaísa.

Ela desenvolve ações como coach de maternidade, faz palestras, oficinas e rodas de reflexão que exaltam o feminino. Felipe, por sua vez, é triatleta e tem o objetivo de disputar os Jogos Paralímpicos de 2020, além de desenvolver projeto de treinamento físico e mental para esportistas com deficiência.

‘Nomadismo digital’

Quando tomou posse da Kombi do pai, que estava parada há dois anos, e decidiu reformá-la, Thaísa alegou que o uso seria para trabalho, na cidade de Ubatuba, São Paulo. Quando a família do casal descobriu, os quatro já estavam na estrada.

Com um orçamento de R$ 10 mil, que desapareceu no primeiro mês de viagem com manutenções e imprevistos, o casal conta que as coisas aconteceram dentro de um processo de troca: adquirir conhecimento da cidade e devolver energias positivas com música, educação e arte.

“Levamos conosco o paradigma da abundância, ou seja, tudo que precisamos já encontramos, o ‘como’ é domínio do universo”, afirma Felipe.

Entre filosofia, espiritualidade e resiliência, a energia positiva da família é notada, também, nas vestes. Com roupas coloridas, o casal afirma que a vestimenta expressa “condição de verão dentro dos indivíduos”. Com essa inspiração, Thaísa criou a marca Bebê de Chita, que produz roupas infantis e adultas com este tecido.

A Kombi também é usada como forma de musicalizar crianças e pessoas ao redor, com instrumentos e ações lúdicas por meio do projeto Amalakatun.

“Passamos por perrengues, mas as coisas se resolvem. Parcerias para apoiar projetos são bem-vindas. Nos baseamos em economia criativa e nomadismo digital”, diz ela.

A família segue viagem pelo litoral nordestino. Segundo Thaísa, a ideia é desenvolver o projeto Family On The Road na América Latina. Aos futuros aventureiros, a família destaca que é preciso desapegar das construções sociais. “Somos autores da nossa realidade. Precisamos estabelecer compromisso com nós mesmos”, afirma.

