Família ainda não foi buscar corpo de garoto morto em Itapuã

A família do garoto Marcus Vinícius de Carvalho dos Santos, de 2 anos, ainda não retirou o corpo do garoto que foi liberado do Instituto Médico Legal (IML), nesta quarta-feira, 26, para realizar o sepultamento. Após exames, constatou-se que o corpo encontrado morto dentro de um cooler em um areal na última quarta-feira, 19, no bairro de Itapuã, em Salvador, era o da criança.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou a informação após exame de DNA. O cabeleireiro Rafael Pinheiro, 28 anos, levou os policiais até o local, após crianças do bairro localizarem o cadáver por causa do forte odor de material em decomposição.

Em depoimento, ele confirmou que enterrou a criança no local indicado.

