Faltam remédios para doença pulmonar crônica há 5 meses

Portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) estão há cerca de cinco meses sem receber medicamentos nos postos de distribuição gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na Bahia. Por conta disso, a Associação Bahiana dos Portadores de DPOC informa que entrará com ação coletiva contra o estado.

Segundo especialistas, por dia, quase três pessoas morrem por conta da doença - em torno de mil óbitos por ano na Bahia. Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que "por não ser de notificação obrigatória, não temos dados exatos de óbitos por conta da doença".

De acordo com o médico pneumologista Guilhardo Fontes Ribeiro, há cerca de 320 mil pessoas diagnosticadas com a patologia. Deste total, duas mil estão cadastradas para receber os remédios, como brometo de tiotrópio, formoterol, fluticasona, salmeterol, budesonida, entre outros que estão em falta.

A assessoria de comunicação da Sesab informou que todos os medicamentos utilizados no tratamento estão em processo de compra, "exceto o tiotrópio, cuja licitação foi realizada no primeiro semestre do ano, mas nenhum laboratório se interessou em fornecer".

A secretaria frisou que fará uma "nova licitação agora em agosto para esta medicação". A Sesab não comentou sobre a ação coletiva.

Dificuldades

O aposentado Gilberto Teodoro Dias, 72, sofre com a falta dos remédios. Morador de Jardim Santo Inácio, ele tem que se deslocar até o Hospital Santa Izabel (Nazaré) quando tem complicações motivadas pela ausência de medicação.

Como são remédios caros (custam até R$ 200 cada), Gilberto não consegue comprar e tem feito o tratamento com amostras grátis cedidas por Guilhardo Fontes, que atende no Hospital Santa Izabel. "Sem os remédios, ficamos dependentes de nosso familiares para tudo, sentimos falta de ar com qualquer esforço", conta ele.

A DPOC é uma doença geralmente progressiva, irreversível, que engloba enfisema pulmonar e bronquite crônica. Tem sintomas crônicos (tosse, produção de catarro e falta de ar) e se manifesta com mais frequência em fumantes e ex-fumantes acima de 40 anos.

