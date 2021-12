Faltam dados técnicos para o combate à desertificação

Mais da metade do território baiano vai virar deserto nos próximos 50 anos. Este é o prognóstico que tem servido ao Instituto de Gestão das Águas e Clima (Ingá), autarquia vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para a elaboração de Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação, que deve ficar pronto até o fim do ano. Cerca de 6,4 milhões de pessoas vivem na região, onde a ameaça da falta de água e alimentos é latente, quase metade da população do Estado, segundo dados do Ingá.

Embora trabalhe com esta perspectiva alarmante, o órgão governamental, que tomou o lugar da antiga Superintendência de Recursos Hídricos (SRH), não possui dados técnicos que revelem o avanço histórico do problema na Bahia. “Percebemos que nunca se teve informação pública e científica sobre a seca no Estado”, admite o diretor-geral do Ingá, Júlio Rocha. Para o diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Luís Rogério Leal, especialista em hidrogeologia e monitoramento ambiental, há uma quantidade limitada de dados para se trabalhar no combate às causas da desertificação.

“Só se pode cuidar do que se conhece. Se avançou muito, mas falta bastante na aquisição de detalhes técnicos”, avalia Leal, minimizando um dos pontos mais destacados pela equipe técnica do Ingá no processo de elaboração do programa: a participação da comunidade, que tem assento no comitê de aprovação. “A participação é importante. Mas depois de um diagnóstico aprofundado. Caso contrário, perde-se energia. Veja que são visões diferentes de como implementar a política”, pondera.

O Programa Estadual de Combate à Desertificação servirá para definir as ações do governo na contenção dos fatores que agravam a seca, como uso inadequado do solo e o desmatamento. A expectativa do sertão virar deserto, no entanto, não é de todo infundada. Resulta de análises divulgadas pelo Painel Intergovernamental de Pesquisas Climáticas, que deu o alerta mundial quanto ao aquecimento global, e se encerra no Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN-Brasil, do Ministério do Meio Ambiente.

“As ferramentas para avaliar esta previsão, como é o caso dos Planos de Bacias Hidrográficas (estudos dos recursos hídricos de cada região e diretrizes para o uso desta água) estão desatualizados há quase uma década”, destaca Rocha. No entanto, ele defende que não se pode esperar. “A escassez da água é apenas um dos elementos. Não podemos deixar de fazer uma coisa esperando pela outra”, diz.

Ele garante que as análises científicas já estão em curso, para reconhecimento não só das regiões vulneráveis à desertificação, mas também para servir de base à revisão dos planos de bacias e do Plano Estadual de Recursos Hídricos, cuja atual versão data de 2003. “Os dados vão integrar o projeto de combate à desertificação do semi-árido à medida que sejam finalizados”.

Estado de emergência – Cerca de 266 municípios estão em condição de vulnerabilidade à desertificação, como Anagé e Vitória da Conquista, conforme dados do PAN-Brasil. As cidades citadas foram visitadas pela reportagem de A TARDE e integram a lista de 33 municípios que estão em estado de emergência por falta de água, segundo a Coordenação Estadual de Defesa Civil (Coordec).

Embora faltem estudos aprofundados, os especialistas são unânimes em apontar as práticas humanas locais como um dos maiores catalisadores do problema. “As mudanças climáticas representam apenas 10%. Outros 90% são os homens na busca pela sobrevivência esgotando os recursos com o uso inadequado de água e solo”, explica o professor Luiz Rogério Leal.

