Falta infraestrutura para combater incêndios na Bahia

O último incêndio de grande proporção ocorrido no Estado, na segunda-feira, 06, em Cachoeira, atingiu dois casarões históricos e revelou mais uma vez a fragilidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia (CBPM-BA). Não havia na cidade, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), uma unidade do Corpo de Bombeiros.

Em Salvador, a situação não é diferente. Enquanto a capital baiana cresce, com o surgimento de espigões nas avenidas Paralela e Tancredo Neves, por exemplo, a infraestrutura da corporação na capital vai na contramão desse crescimento. Em caso de incêndios em um andar alto desses edifícios, por exemplo, não será possível debelar as chamas. “As quatro escadas magirus que sobraram, que têm entre 40 e 50 metros e chegam até o 14º andar, estão quebradas. Só podemos apagar no máximo até o 6º andar”, afirma o presidente da Associação de Policiais e Bombeiros do Estado da Bahia (Aspra), Marcos Prisco.

Mas o problema é apenas um dentre tantos apontados por fontes ligadas à corporação: faltam tesouras, viaturas, materiais de proteção e, principalmente, bombeiros.

Carência - Segundo o CB, no Estado existem 2.082 militares bombeiros, quase 12 mil a menos do que é recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU) – um bombeiro para cada mil habitantes. Tendo em vista os 14 milhões de habitantes na Bahia (conforme o Censo do IBGE 2010), o ideal seria um efetivo de 14 mil bombeiros e, em Salvador, há um efetivo de 2,7 mil.

O pequeno contingente existente está espalhado em 15 grupamentos e cinco subgrupamentos pelo Bahia para atender aos 417 municípios. Na capital, há apenas três grupamentos (Barroquinha, Simões Filho e Iguatemi), quando o necessário seriam pelo menos 15, apontam fontes da corporação. “As instalações físicas em Salvador estão acabadas. Goteiras, infiltrações e falta de conforto são constantes”, reclama um bombeiro.

O número de viaturas existentes na corporação também está aquém do recomendado pela ONU. São 98 para todo o Estado, enquanto a recomendação é de uma para cada grupo de 10 mil habitantes. Isso significa que existe uma viatura para 150,5 mil habitantes. “Para debelarmos qualquer incêndio na Bahia, dependemos da brigada de incêndio do Polo Petroquímico, dos carros-pipa da Embasa ou das prefeituras locais e dos poucos hidrantes”, reclamou uma fonte da corporação, que pediu para não ser identificada.

Desmilitarização - Uma das reivindicações dos bombeiros é pela desmilitarização da corporação. Atualmente, somente a Bahia, o Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná mantêm estas estruturas dentro da instituição da Polícia Militar.

Uma das fontes entrevistadas, que preferiu não ser identificada, afirma que o fato de os bombeiros serem considerados parte da PM faz com que eles não tenham orçamento próprio. A verba, que primeiro passa pela PM, tem uma pequena parte destinada aos bombeiros. “A PM recebe o valor, mas investe sempre em armas ou policiamento ostensivo. Se formos desvinculados, teremos condições de investir em equipamentos, em viaturas, em proteção e materiais de combate ao incêndio”, explica.

