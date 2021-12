Falta de segurança interdita salas do Cinemark

Por falta de segurança, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) interditou, nesta sexta-feira, 3, três salas de cinema do Cinemark, no Salvador Shopping.

Segundo o órgão, a Sala 4 estava com o forro do teto cedendo. A Sucom já havia alertado para o conserto do local no dia 12 de dezembro, mas a ordem não foi cumprida. Nas salas 1 e 8 havia material inflamável embaixo dos assentos da plateia.

