Falta de recursos compromete alimentação de crianças do Nacci

Com um custo mensal em torno de R$ 145 mil, o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) enfrenta dificuldades financeiras para abastecer o estoque de alimentos, que está completamente vazio.

A instituição, que funciona há 22 anos dando suporte de alimentação e hospedagem a crianças com câncer e famílias de baixa renda de Salvador e do interior do estado, teve, nos últimos meses, uma queda na quantidade de doações.

De acordo com o presidente do Nacci, Clayton Costa, há, além da falta de alimentos, carência de recursos para custear o salário dos funcionários que trabalham na instituição.

"Temos um custo de R$ 60 mil mensal somente das folhas de pagamento de setores que não funcionam com voluntários. Não temos como manter todos voluntariamente, porque são profissionais", disse.

Por dia, o núcleo atende até 50 crianças com acompanhantes. Mensalmente, cerca de três mil pacientes e familiares são assistidas pela instituição.

"Precisamos urgente de carne, peixe, frango, arroz, feijão, enfim, tudo aquilo que compõe uma alimentação", pontuou o gestor.

Acompanhamento

Ainda de acordo com o presidente, além do atendimento ofertado na sede do Nacci, cada paciente, quando retorna para a cidade de origem, leva uma cesta básica. Já os pacientes de Salvador, recebem o auxílio financeiro.

"São famílias pobres, com filhos que precisam de uma alimentação reforçada por estarem em tratamento. Nós nos propomos a ajudá-los por ser um trabalho muito importante. Raramente essas famílias têm parentes na capital. Às vezes, vêm com a roupa do corpo, achando que é só um exame e vão voltar no mesmo dia. Quando chegam aqui, descobrem que é uma situação mais delicada", contou.

Doações de roupas, alimentos e outros itens podem ser encaminhadas até a sede do Nacci, localizada na Rua do Alvo, no bairro da Saúde nº 45.

