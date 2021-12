Falta de ordenamento no trânsito trava vias de Salvador

Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) apontam que a frota de veículos de Salvador cresceu 82,6% nos últimos dez anos. Com o aumento de 496.209 automóveis em 2004 para 879.249 em julho deste ano, o trânsito da capital baiana tem ficado a cada dia mais complicado.

No entanto, além do próprio crescimento da frota, problemas causados pela falta de ordenamento do trânsito e do comércio informal e a má educação de motoristas também propiciam os congestionamentos na cidade.

Estacionamento na rua, longas filas de carros em escolas, bares que colocam mesas e cadeiras no passeio, além de ambulantes que utilizaram calçadas e até parte da pista, são problemas recorrentes que prejudicam o tráfego de pessoas e automóveis em Salvador.

Por conta destes transtornos, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) e a Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) têm realizado operações constantes. O intuito é solucionar estes problemas e melhorar o tráfego da capital baiana.

Transtornos

Na última semana, A TARDE percorreu diversos pontos da cidade e ouviu reclamações de motoristas, que listaram pelo menos 30 pontos na cidade com problemas devido à falta de ordenamento de trânsito ou ambulantes.

A rua Baependi, em Ondina, é um exemplo. No local, além de haver veículos estacionados nos dois lados da via (de mão única), duas clínicas que não têm vagas de estacionamento suficientes para os clientes e uma escola de educação infantil complicam o trânsito.

"Aqui as pessoas não estacionam só na rua, mas no passeio também. Nos horários de pico, fica intrafegável, porque os pais vão levar e buscar os filhos na escola. Eles estacionam e ficamos sem espaço para passar", diz a servidora Madalena Almeida, 54.

A estrada da Liberdade, principal via deste bairro, também é alvo de crítica de motoristas e pedestres. Entretanto, os problemas neste trecho não são em decorrência apenas do estacionamento na rua, mas principalmente da má utilização do espaço destinado aos ambulantes.

"Além de ocuparem a calçada, eles ainda usam parte da pista. Temos que nos arriscar entre os carros. Todo dia tem um atropelamento aqui", conta a operadora de telemarketing Leni Freitas, 53, moradora da Liberdade.

Motoristas também reclamam. "Enquanto os ambulantes ocuparem esse espaço da pista, vamos ter engarrafamento", diz o comerciante Lúcio Andrade, 43.

Os problemas de congestionamentos causados pela falta de ordenamento de ambulantes também são frequentes em bairros como Pernambués, São Marcos e Pau da Lima, além da Av. Suburbana.

As ruas Professor Sabino Silva (Barra), Gerson Pinto (Costa Azul) e Chile (Centro), além da Av. Silveira Martins (Cabula), também são apontadas como problemáticas por conta de estacionamento na rua. Outra questão citada por condutores são os congestionamentos causados por escolas e faculdades.

