Falta de ônibus faz moradores interditarem avenida Suburbana

Cerca de 50 moradores do Lobato interditaram nesta quarta-feira, 15, a avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), sentido Centro de Salvador.

A Superintendência de Trânsito e Transaporte de Salvador (Transalvador) informou que o grupo bloqueou a pista em protesto pela ausência de ônibus circulando no bairro.

O tráfego na região ficou interditado e causou congestionamento na via. Uma guarnição da Polícia Militar e agentes da Transalvador estiveram no local para acompanhar o caso.

Durante quatro horas nesta quarta (das 4h às 8h), os rodoviários realizaram uma paralisação, impedindo que os coletivos saíssem das garagem das empresas.

A mobilização faz parte da ação convocada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) contra a aprovação do Projeto de Lei (PL) 4330, que regulamenta a terceirização no Brasil.

