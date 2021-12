Falta de infraestrutura em fim de linha revolta rodoviários

O sindicato dos rodoviários denunciaram, nesta terça-feira, 1º, irregularidades no fim de linha do bairro de Nordeste de Amaralina. A comissão itinerante do sindicato detectou lixo espalhado nas ruas, falta de infraestrutura para os profissionais e desorganização no trânsito da região.

A principal queixa dos rodoviários é a falta de banheiros no final de linha, e segundo o sindicato, os trabalhadores precisam desembolsar R$ 2 se quiserem utilizar o sanitário de um bar que fica nas proximidades. Além da falta de área voltada para o estacionamento dos veículos.

Em nota enviada à imprensa o sindicato alega que está agendando uma nova reunião com o secretário de Urbanismo e Transporte (Semut) para discutir as melhorias, mas segundo assessoria da Semut, até sexta-feira, 4, não há nenhuma reunião marcada com o sindicato.

A Transalvador informou que já está em licitação a instalação de módulos de conforto para os rodóviários em todos os terminais da capital. Uma operação de reorganização do trânsito no fim de linha do Nordeste de Amaralina está em curso e poderá ser implantada em dez dias.

A Limpurb disse que a coleta no local é diária e inicia às 9h. Ainda segundo a empresa o lixo acumulado não é domestico e foi gerado pelo próprios comerciantes. O órgão informou também que nesta terça foi realizado mutirão e a situação foi normalizada. A Limpurb vai programar campanha educativa, com finalidade de orientar a comunidade sobre dias de coleta, horário, manuseio e destino final dos resíduos.

