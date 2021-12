Falta de estrutura esconde belezas e ameaça turismo em Salvador

Salvador não está preparada para acolher turistas durante a estação mais quente do ano. Quem garante é a Associação Baiana das Agências de Receptivos da Bahia (Abre), que faz um alerta sobre o estado de abandono dos pontos turísticos da cidade. No ano passado, soteropolitanos e turistas nacionais e internacionais escolheram, por votação na internet, os sete pontos mais significativos para representar a cidade. As localidades foram denominadas de “Pontos Mágicos”, e receberiam prioridade e atenção especial, como cuidados especiais e revitalizações, para melhor atender os visitantes.

Apesar de serem reconhecidas como as mais atrativas para o turismo da capital, Barra, Baía de Todos-os-Santos, Comércio, Centro Histórico, Península de Itapagipe, Itapuã e Dique do Tororó ainda sofrem com carências de cuidados e conservação. A falta de segurança e de infraestrutura, além do grande assédio aos visitantes, por parte de pedintes e vendedores ambulantes, integram a lista das queixas feitas não apenas pela Abre, mas por visitantes e profissionais da área de turismo.

O presidente da Abre, José Iglesias Garcia, garante que não falta potencial para Salvador se destacar entre os destinos turísticos do País. “A cidade é maravilhosa mas, do jeito que está, é complicado. Se fosse bem-cuidada, o turismo ia ‘bombar’ o ano todo. Essa não é uma opinião minha, é de toda a Abre”, diz.

Sobre os Sete Pontos Mágicos, ele diz que faltam ações efetivas para torná-los ideais. “A gente percebe que existe uma vontade para melhorar, mas nada é feito. São abordados sempre os mesmos problemas (acompanhe todos eles no texto a seguir). Sabemos quais são, temos as soluções, mas elas não são executadas”, completa.

Portal - empresa oficial de turismo da capital baiana, a Saltur, tem como destaque entre os pontos sugeridos aos visitantes, em seu portal na internet, justamente as áreas dos principais Pontos Mágicos: Centro Histórico, Barra, Cidade Baixa, Península de Itapagipe e o “caminho da Vila Velha” (do Porto da Barra à Praça Castro Alves).

Para Débora Scott Leitsch, empresária há 23 anos do setor turístico, não adianta divulgar Salvador para o mundo sem dotar a cidade da infraestrutura necessária. “O que falta em Salvador é um planejamento sério e isso é algo que não se faz de uma hora para outra”, ela opina.

Leia a reportagem completa e saiba mais detalhes dos principais problemas dos pontos turísticos de Salvador no jornal A TARDE deste domingo. Se for assinante, clique aqui e confira na edição digital.

adblock ativo