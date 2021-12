Falta de estrutura em hospitais é questionada

No Hospital Geral Roberto Santos, representantes das entidades médicas denunciam que quatro leitos de UTI e 34 de enfermaria estão bloqueados por falta de profissionais de enfermagem. Dizem que a enfermaria 3A desta unidade está fechada há quatro meses.



Afirmam, ainda, que metade dos leitos de UTI do Hospital Octávio Mangabeira está fechada por falta de medicações e profissionais.



"O governo diz que problema da saúde é a falta de médicos. Os leitos estão fechados não por falta de médicos. Por omissão, o estado brasileiro está matando as pessoas", critica o vice-presidente do Sindimed, Luiz Américo.



O secretário Washington Couto afirmou que a enfermaria 3A tem 70 leitos e 20 estão sendo reformados. "Os outros estão funcionando normalmente". Em relação aos leitos de UTI, ele diz que o hospital tem 20, sendo que quatro estão parados: "Estamos resolvendo a contratação de pessoal capacitado".



"Faltam médicos. O programa Mais Médicos destinou 1.084 profissionais para a Bahia, atendendo 4 milhões de pessoas. Não é uma medida paliativa", rebateu Couto.

Sobre o Octávio Mangabeira, ele afirmou que os 206 leitos - sendo 16 de UTI - estão funcionando normalmente.



Outra reivindicação é quanto ao que chamam de precarização de contratos. "Os médicos do Clériston Andrade estão insatisfeitos, porque o contrato é precário, não há vínculo de trabalho", disse José Abelardo Meneses, presidente do Cremeb.



O secretário nega que haja precarização: "A modalidade pessoa jurídica (PJ) não é vínculo precário, é uma forma de contratar prevista em lei".

