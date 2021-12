Falta de estrutura e agentes dificulta vistoria no presídio

A falta de estrutura física e de efetivo humano que permita a fiscalização adequada das unidades prisionais é o principal problema apontado pelo coordenador-geral do Sinspeb, Geonias Oliveira dos Santos.

Segundo o líder sindical, atualmente, 20 agentes trabalham, por plantão, na superlotada Penitenciária Lemos Brito. A cadeia, onde cabem 771 detentos, abriga, atualmente, 1.315 homens cumprindo pena.

O ideal, de acordo com o representante do sindicato dos servidores penitenciários, seria que o presídio contasse com 263 profissionais por plantão (o que significa uma média de um agente para cada cinco detentos custodiados).

Em todo o estado, para cuidar de 14 mil presos, o quadro de 1.170 agentes deveria ser ampliado em 139%, atingindo 2.800 profissionais. Só assim o sistema prisional baiano estaria dentro do quantitativo considerado ideal pela entidade.

Soluções

Para o sindicato, a reforma estrutural e tecnológica das cadeias e a capacitação dos agentes seriam a solução para alguns problemas centrais, como o livre acesso de pessoas às unidades.

Atualmente, afirma Geonias Oliveira, as prisões não exigem que os visitantes provem vínculo com os detentos, o que tem impulsionado uma rede de prostituição no interior das cadeias.

"Qualquer pessoa que sabe o nome de um preso chega na penitenciária e recebe uma carteirinha para passar a visitá-lo", afirma Oliveira.

Do outro lado, a Seap informou, em nota, que possui procedimentos de segurança que buscam dificultar a entrada de pessoas que não sejam parentes, amigos ou companheiras dos internos. O órgão estadual não detalhou, no entanto, quais procedimentos são esses.

Em relação ao arremesso de objetos por cima dos muros da unidade, que também foi denunciado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia, a secretaria afirmou que mantém parceria com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para o desenvolvimento de ações preventivas que visam impedir o ingresso clandestino de pessoas no entorno das prisões.

O objetivo é estabelecer um perímetro mínimo no entorno do complexo.

