Falta de energia deixa bairros sem água em Salvador

Em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), o abastecimento de água ficou comprometido em algumas localidades de Salvador nesta segunda-feira, 27, informou a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa).

O problema ocorreu por volta das 11h35, na captação da barragem de Ipitanga II, e afetou os bairros de Valéria, da Palestina, do Loteamento Nossa Senhora de Fátima e nos conjuntos Lagoa da Paixão, do Recanto da Lagoa, do Antônio Franco, de Coutos I, das Moradas da Lagoa I e II.



De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a Coelba não informou prazo para o restabelecimento da energia elétrica. Assim que o serviço retornar, a Embasa iniciará a retomada gradativa do abastecimento de água.

