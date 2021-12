Falta de energia causa transtornos no sistema ferryboat

A falta de energia que afetou o terminal Bom Despacho (Ilha de Itaparica) na manhã deste domingo, 11, comprometeu o funcionamento do sistema ferryboat . A embarcação Anna Nery, que saiu do terminal São Joaquim às 6h, permaneceu durante aproximadamente quatro horas com 40 veículos a bordo, pois a rampa de desembarque do terminal não pôde ser acionada devido à queda na rede elétrica.

Os pedestres que estavam a bordo do Anna Nery conseguiram desembarcar sem problemas.

Depois de a energia voltar, por volta de 9h30, o sistema foi normalizado e voltou a operar de hora em hora, com as embarcações Dorival Caymmi, Anna Nery, Maria Betânia e Pinheiro. De acordo com a Internacional Travessias, administradora do sistema ferryboat, viagens extras podem ocorrer com o aumento da demanda.

Com a falta de energia, apenas o ferry Dorival Caymmi realizou a travessias no início da manhã, já que a sua rampa de atracação possibilitou o funcionamento independente da rampa de terra, ao contrário dos demais ferries.

