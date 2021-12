Falta de energia atinge serviços públicos e bancário no Comércio

Diversos serviços que são oferecidos no prédio do Instituto do Cacau, no bairro do Comércio, em Salvador, foram interrompidos na manhã desta segunda-feira, 31, devido a uma falta de energia na região.

Por meio de nota, a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) informou que a a falta de luz afetou as atividades da unidade do SAC instalada no prédio, além de seis órgãos públicos e de uma agência bancária. Segundo a Saeb, a queda de energia começou no domingo, 30.

A Coelba informou que o problema foi decorrente de um curto circuito que atingiu o bairro, na manhã desta segunda-feira, mas que técnicos estiveram no local e a o fornecimento foi retomado por volta das 11h30.

