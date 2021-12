Falta de energia atinge bairros de Salvador

Um trecho do bairro da Pituba, está sem energia nesta quinta-feira, 13. De acordo com a assessoria da Coelba, o problema afeta as imediações da praça Ana Lúcia Magalhães e da avenida Paulo VI.

Também faltou energia em parte da orla, na altura de Amaralina. A assessoria da Coelba não soube informar se a energia já normalizou nessa região.

Os consumidores do final de Ondina até o Rio Vermelho também tiveram o fornecimento interrompido por volta das 18 horas, mas às 19h17 já tinha retomado.

De acordo com a empresa, técnicos tiveram que interromper o fornecimento na avenida Garibaldi, mas o corte durou poucos minutos e foi feito para realizar serviços no sistema com intuito de solucionar o problema nos demais bairros.

A assessoria da Coelba informou que os técnicos ainda não identificaram o que causou a interrupção da energia em trechos de Salvador e que estão investigando o problema.

Internautas reclamaram da falta de energia nas redes sociais, inclusive falando que os semáforos foram afetados e estavam desligados. Alguns consumidores também falaram da sensação de insegurança com a escuridão.

