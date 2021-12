Falta de educação ambiental afeta rios e praias de Salvador, alerta especialista

Uma mancha escura que apareceu no Porto da Barra nesta semana chamou a atenção de banhistas que frequentam o local. A água despejada na areia da praia, que parece ser esgoto, é decorrente da drenagem da chuva que atingiu Salvador nos últimos dias, segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Em nota, a empresa ressaltou que a água da chuva carrega sujeira e partículas de asfalto das ruas, assim como o esgoto de imóveis ligados irregularmente à drenagem pluvial. Na terça-feira, 9, equipes da Embasa realizaram a limpeza da praia.

Em entrevista à reportagem do Portal A TARDE, o coordenador de monitoramento de águas do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topazio, explicou que a drenagem pluvial chega a ser pior do que as águas provenientes do esgoto.

"A água da chuva leva todas a sujeira da cidade para os mares e rios. As pessoas também não contribuem, não têm educação sanitária e ambiental, vivem jogando lixos nas ruas", explicou.

Praia de Jaguaribe

Imprópria para banho desde a última sexta, 5, por causa da manutenção de uma obra de esgotamento sanitário, a praia de Jaguaribe ainda não não pode ser frequentada por banhistas. Segundo Eduardo Topazio, a restrição é decorrente da poluição do rio Jaguaribe, que reflete na praia.

"A situação do rio vem piorando cada vez mais. Ele se encontra tão poluído que algumas pessoas até já o confudem com esgoto. Infelizmente, além de vivermos em uma cidade em que não existe planejamento urbano, a população também não se preocupa em preservar e cuidar do meio ambiente".

Na última sexta, a Embasa realizou uma manutenção na rede de esgoto da Praia da Terceira Ponde, onde se encontra a Foz do Rio Jaguaribe, e alertou que os cidadãos evitassem tomar banho na região. O serviço foi finalizado nesta quarta, 10.

adblock ativo