Falta de documento atrasa liberação de novos ferries

A operação assistida dos nove novos ferryboats, que deveria ter começado no último domingo, 28, foi adiada por conta da exigência de documento feita pela Capitania dos Portos. A solicitação é que a bandeira das embarcações, que ainda é panamenha, fosse trocada pela brasileira. As viagens assistidas devem começar até o fim desta semana.

Conforme o secretário Estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, a determinação chegou no final da tarde da última sexta-feira, 26. Segundo ele, a Agerba (agência que regula o transporte marítimo no estado) teria indicado que o documento não era necessário para que os ferries começassem a operar.

"Teremos uma reunião amanhã (nesta terça, 30) com a Capitania e a Agerba quanto à certificação. No domingo, a Marinha liberou que fizéssemos quatro viagens com quatro ferries, para testar a segurança", disse. Segundo o secretário, a operação assistida deve durar de 15 a 20 dias, e não implicará redução de tarifa.

Insatisfação

Passageiros reclamaram da não liberação dos ferries. Para a pensionista Neide Bacelar, o pior é a demora.

"Domingo fiquei cinco horas na fila. Os ferries estão sempre quebrados, não sei qual é pior, o Pinheiro ou o Maria Bethânia", falou. "Pela falta de higiene, demora na travessia e o valor cobrado, é uma falta de respeito com o usuário", completou o operador de guindaste Frank Carrari.

adblock ativo