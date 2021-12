Falta de cronograma atrasa vacinação contra HPV em Salvador

No primeiro dia, nesta segunda-feira, 10, da campanha de vacinação para garotas de 11 a 13 anos contra o HPV (papiloma vírus humano), principal causador do câncer de colo de útero, nenhuma escola de Salvador teve imunização.



O motivo, segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é que apenas um dos doze distritos sanitários da capital tem cronograma fechado das escolas que receberão a equipe de vacinação, que somente ocorrerá a partir da próxima quarta-feira, 12. [veja abaixo]



No distrito do Centro Histórico, 21 escolas já têm datas definidas. A primeira será a Escola Municipal Cosme de Farias. A SMS prevê que até o final da semana os demais cronogramas estejam finalizados.



De acordo com a chefe do setor de imunização da secretaria, Doione Lemos, a implantação dependeu do processo de matrícula.



Cada escola deve receber a equipe de profissionais que inclui enfermeiros e técnicos de enfermagem em um único dia. "Vão ser agendados dias pontuais, mas se houver necessidade, poderemos repetir", destaca a gestora.



Ainda segundo Doione, em fevereiro os distritos sanitários entraram em contato com as escolas e distribuíram termos de consentimento para os pais autorizarem ou não a vacinação.



"Os distritos estão contactando as escolas e agendando datas para vacinar as estudantes. É uma agenda dinâmica. Podemos fazer várias em um mesmo dia. Temos uma média de 800 escolas da rede pública e privada", ela acrescenta.



Na Bahia, o governo pretende imunizar mais de 321 mil meninas. Em Salvador, o público alvo é de cerca de 62 mil jovens. Cada adolescente deverá tomar três doses para completar a proteção, sendo que a segunda seis meses depois, e a terceira cinco anos após a primeira dose.



Este ano, o primeiro grupo será vacinado (faixa etária de 11 a 13 anos). No próximo ano, será a vez de adolescentes de 9 a 11 anos e, em 2016, passará a ser ofertada para as meninas de 9 anos.



Frustração



Ontem, pessoas que procuraram o 5º Centro de Saúde Professor Clementino Fraga (Av. Centenário) ficaram frustradas. A lavadeira Nádia Teixeira, 50, levou as duas sobrinhas, Tainá, 11, e Suzinária da Silva, 13, para serem vacinadas, mas não conseguiu.



"Elas queriam logo. É importante que tomem para prevenir. Apesar de adolescentes, elas estão maduras e temos que explicar o risco que podem correr. Mas o pessoal do posto disse que não tinha vacina", conta a tia.



Segundo a chefe do setor de imunização da SMS, os postos têm vacina, mas só para casos excepcionais.



"São para meninas em situação de rua ou com alguma patologia e que não estão matriculadas. A prioridade é que a vacina seja dada nas escolas. A recomendação é não ir para os postos", ressalta Doione. Sobre a indisponibilidade no posto da Centenário, ela diz que vai "verificar".



No entanto, a coordenadora do programa de imunização da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), Fátima Guirra, afirma que a informação que a Sesab obteve era de que haveria uma cota de vacina para demanda aberta.



"A ideia é termos duas portas de entrada: as escolas e as unidades básicas de saúde", diz a coordenadora estadual do programa.



Ela conta que cada município baiano terá uma agenda específica para visitar as escolas, de responsabilidade das prefeituras.



"No interior as aulas ainda vão começar. Não temos informação de escola que já vacine", informa.



Autorização



Para receber a imunização, a menina precisa de autorização dos pais ou responsáveis e apresentar cartão de vacinação ou documento de identificação.



"Alguns pais estão recusando, por considerarem um estímulo à prática sexual ou acham que a menina não vai usar a camisinha", conta a chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Doione Lemos.



"A gente precisa combater com conhecimento. Um dia ela vai ter relação sexual e com o contato pode vir a ter o vírus. O ideal é que tome antes da prática sexual. Estudos indicam que nessa faixa de idade elas produzem proteção dez vezes maiores", defende a representante da SMS.



Doione diz, ainda, que existem estudos em que se afirma que a partir da segunda dose já se tem uma autoproteção de cerca de 90%.



"Acho equívoco de alguns pais e segmentos religiosos.



O plano e toda a proposta é pensando na prevenção do câncer do colo de útero. É uma vacina quadrivalente", acrescenta a coordenadora estadual, Fátima Guirra.

