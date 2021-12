Falta d'água afeta cerca de 60% de Salvador

Cerca de 60% do abastecimento de água de Salvador está afetado por conta do rompimento de uma adutora na região da BR-324. De acordo com nota divulgada pela Embasa, a manutenção no equipamento provoca a redução na vazão de água tratada distribuída na cidade. Estima-se que 122 bairros sejam afetados pela falta d'água. Moradores de algumas regiões tiveram o fornecimento suspenso desde quinta, 1º, quando a adutora rompeu.

A Embasa e CCR Metrô Bahia, responsável pelas obras onde a adutora foi rompida, não informaram prazo para regularização do abastecimento. Mas a Embasa informou que está reforçando a produção de água na estação de tratamento da Bolandeira, responsável pelo fornecimento para 40% de Salvador, com o objetivo de atender também as áreas afetadas.

Manutenção

Cerca de 150 técnicos da Embasa e da CCR Metrô Bahia trabalham sem interrupção na manutenção da adutora. Nesta sexta, eles identificaram o ponto de ruptura na tubulação. O problema ocorreu a mais de 11 metros de profundidade. Agora, eles implantam uma estrutura metálica para permitir o acesso de funcionários com segurança para recuperar a adutora.

Além disso, técnicos implantam uma nova rede, com 350 metros de extensão e 1,2 metro de diâmetro.

Economia

Como não há previsão para regularização do abastecimento, a Embasa orienta que os consumidores economizem água. De acordo com a empresa, o fornecimento alternativo por meio de carro-pipa terá preferência para hospitais e postos de saúde.

