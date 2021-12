Falta apoio aos desabrigados da chuva

O tempo instável dos últimos dias deixa em alerta as pessoas que moram em locais de risco em Salvador. Muitas tiveram suas casas condenadas pela Defesa Civil desde a chuva do mês passado, porém permanecem nas moradias por não ter para onde ir.

Nesta terça-feira, 18, às 11 horas, acontece um encontro dos moradores que tiveram suas casas danificadas com representantes da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Município (Sucop) para que seja analisado o tipo de intervenção que poderá ser feito na área de Àguas Claras.

Mesmo assim, a doméstica Maricélia Gomes da Silva, 37 anos, permanece no local com mais sete pessoas, sendo três crianças. A parede que divide a cozinha e a sala balança ao simples toque. “A casa está abalada, mas não temos para onde ir”, lamenta. Maricélia e seus vizinhos permanecem em casa e à noite costumam ir dormir na Escola Municipal Iraci Fraga.



O vendedor de balas Gilson Ribeiro dos Santos, 33, recorre ao mesmo artifício. Ele divide a casa condenada com a mãe e outros dois irmãos. Gilson conta que em uma reunião realizada há uma semana, os moradores decidiram recusar o auxílio-moradia oferecido pela Prefeitura de Salvador, no valor de R$ 150. “Queremos a melhoria da nossa localidade, senão vai ficar sempre a mesma coisa”, alega Gilson.



Vila Canária - Em Vila Canária, bairro onde duas crianças morreram soterradas no mês passado, a situação não é diferente. Os imóveis mais atingidos estão desocupados. Porém, há pessoas que ainda não receberam o auxílio-moradia.



*Colaborou Marjorie Moura

