Falsos hóspedes são presos na Barra com cocaína em malas

Três suspeitos de tráfico de drogas que se passavam por hóspedes foram presos na noite de terça-feira, 9, com 2 quilos de cocaína em Salvador. A prisão ocorreu no bairro da Barra. A identidade dos detidos não foi divulgada até o momento.

O trio do Mato Grosso do Sul já vinha sendo monitorado pela Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Choque e equipes da Polícia Federal.

Para prender os suspeitos, os policiais montaram uma campana no Porto da Barra e, quando os homens desceram de um hotel com malas, foram abordados. Eles tentaram correr de volta para o hotel, mas foram impedidos pelos policiais federais e militares.

Um cachorro da raça Pastor Alemão foi usado na ação. Trata-se de Ajax, um cão especialista em farejar drogas. Ele fez busca e encontrou a cocaína nas malas. Além disso, um pouco mais de R$ 1 mil em espécie foi apreendido.

O caso foi registrado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

