Falso vendedor é preso com arma dentro de isopor em ônibus

Cleidson dos Santos Sousa Júnior, de 21 anos, foi preso com arma e munições dentro de isopor em um ônibus na manhã desta quarta-feira,17, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, após roubar um ônibus intermunicipal, da empresa Costa Verde. O suspeito se passou por vendedor ambulante para cometer o assalto.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), policias militares da Operação Gêmeos faziam rondas na região quando populares informaram sobre um assalto a ônibus. Em seguida, o veículo foi cercado e Cleidson dos Santos capturado.

Após abordagem, os PMs encontraram escondidos na caixa um revólver calibre 38 e munições. Três celulares foram recuperados. Cleidson dos Santos responde em liberdade provisória por crime de roubo.

O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), situado na Baixa do Fiscal.

adblock ativo