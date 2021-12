Falso policial é preso por aplicar golpe do seguro em Salvador

Diego de Almeida Menezes, de 29 anos, suspeito de se passar por policial civil para aplicar golpes, foi preso com um carro roubado nesta terça-feira, 13, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, durante a operação “Carro Seguro”, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O veículo apreendido estava com placa policial.

Conforme a Polícia Civil, a proprietária do carro também está sendo investigada por agir com Diego num golpe contra seguradora. A mulher, cuja identidade não foi revelada, teria prestado uma queixa falsa de roubo do veículo para receber o valor do seguro. Ele, por sua vez, escondeu o automóvel, o qual recebeu depois como pagamento por participação no crime.

Segundo o delegado José Nélis de Araújo, titular da DRFRV, a tecnologia de reconhecimento de placas ajudou na elucidação. "A partir de análises dentro deste novo sistema foi possível encontrar inconsistência no falso boletim de ocorrência, como, o histórico de locais onde veículo transitou e outras informações que o sistema contribuiu para as investigações".

Diego confessou o crime e foi autuado por receptação de veículo roubado e usurpação de função pública. A proprietária do carro é investigada por estelionato e falsa comunicação de crime. A operação "Carro Seguro" tem o objetivo de coibir fraudes contra seguradoras.

adblock ativo