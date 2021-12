Falso policial civil é preso no Doron

Leonardo Gomes Canellas, de 37 anos, foi preso com carteira funcional falsa da Polícia Civil da Bahia e um distintivo da Polícia Civil do Distrito Federal na quinta-feira, 10, no bairro de Doron. Ele usava a identidade falsa para conseguir trabalho como segurança.

A delegada Glória Isabel Santos Ramos, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), contou que recebeu as primeiras denúncias há cinco meses sobre um homem que estava oferecendo serviços de segurança a vários comerciantes da Tancredo Neves, dizendo-se policial.

Para convencer os comerciantes, ele costumava se apresentar como investigador da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) ou da 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho. A delegada informou que ele fazia segurança em estabelecimentos na Pituba e Mussurunga.

Os policiais do DCCP fizeram a abordagem quando o homem deixava a casa de uma das três mulheres com quem se relaciona.

Foram apreendidos uma pistola ponto 40 e outra 380, um revólver de calibre 38, dez carregadores para pistolas, munições de diversos calibres, um colete antibalístico, um giroflex, um rádio comunicador e R$ 11,8 mil reais em espécie, um Hyundai em nome dele, além de cheques em nome de várias pessoas.

O suspeito disse, em depoimento, que adquiriu as armas e munições no Paraguai, mas não contou como obteve a carteira funcional e o distintivo. A polícia vai investigar a origem do documento e dos armamentos, já encaminhados para a perícia.

Confusão com esposas

Além da mulher que mora no Doron, Leonardo tinha uma mulher, em Brotas, e outra no Caji, em Lauro de Freitas. Ele morava com as três. Mas nenhuma sabia da existência das outras.

As mulheres de Leonardo se encontraram na última quinta-feira, 10, quando foram prestar depoimento na sede da Polícia Civil, na Piedade, e foi a maior confusão. Uma delas queria agredir as outras. Foi preciso a interferência de policiais.

Blitz flagra PM postiço

Jorge Augusto dos Santos Valente, 21 anos, foi preso na noite da quinta-feira (10), na Rua Desembargador Antônio Bulcão, em Brotas, ao ser abordado por policiais da 26ª CIPM (Brotas) e se apresentar como sargento da PM. Ele estava usando todo fardamento da polícia e portava uma espingarda calibre 22.

A farda foi roubada de um policial. Conduzido à Central de Flagrantes, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, o falso PM, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e leis das contravenções penais, segundo a delegada Dalva Cardoso, titular da unidade.

De acordo com ela, o suspeito foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante -que fica no mesmo prédio da delegacia -, prestou esclarecimento, pagou fiança e foi liberado.

