Falso motorista da Uber e comparsa são presos com drogas no subúrbio

Um falso motorista do aplicativo de transporte Uber e um suspeito de tráfico foram presos nesta quarta-feira, 15, com meio quilo de maconha e cocaína que estava escondido na marcha do carro. Sérgio Brandão, que conduzia o veículo, e André Marques da Silva, o "Galinho", que já possuía passagens pela polícia, foram detidos em flagrante na localidade de Canaã, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos estavam em um carro modelo Fiesta e foram abordados por agentes que desconfiaram dos vidros escuros do veículo. Durante a aproximação dos militares, Sérgio tentou fugir, mas o carro foi cercado e a dupla revistada. Neste momento, André foi reconhecido pela polícia.

Além da droga, também foram apreendidas uma balança que estava no banco de trás do veículo e a quantia de R$ 683 em espécie.

Quando a prisão foi anunciada, Sérgio disse trabalhar para o aplicativo Uber, mas, após consulta, ficou comprovado que era mentira. Os dois foram apresentados na 5º Delegacia Territorial (DT/Periperi).

