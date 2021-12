Falsificador comprava RGs de viciados em drogas

César, Flávio, Ivonildo, João, José, Valdir... Muitos nomes e um só rosto: o do vigilante Carlos Jorge Bispo dos Santos, 41 anos. Ele foi preso no Shopping Piedade por policiais da 1ª DT (Barris), com diversos documentos de identidade falsos quando tentava fazer um cartão da rede de lojas C&A usando um desses documentos.

Na delegacia, Carlos disse que comprava os documentos de "sacizeiros" (usuários de crack) em diversos bairros do Centro de Salvador e em Massaranduba, onde mora com a mulher e quatro filhos. Pagava R$ 5 por documento.

O vigilante possuía carteiras de habilitação e cartões de crédito, além dos RGs, quando foi detido nesta quarta-feira, 8. Ele raspava as fotografias originais com uma gilete, colava uma foto dele em cima e plastificava. Depois, ia até as lojas tentar conseguir crédito para comparar "objetos para a casa", conforme relatou.

Denúncia

Segundo a delegada Fernanda Porfírio, Carlos disse que há oito meses tentava fazer os cartões, mas nunca conseguiu. A polícia desconfia que uma TV nova achada na casa dele foi comprada com dinheiro dos golpes.

"Acho pouco provável que ele tenha passado todo esse tempo investindo em um golpe que não deu certo. Recebemos a denúncia que dá conta da existência de um receptador dele. Vamos investigar", disse.

Certa vez, Carlos Jorge Bispo dos Santos tentou comprar com cartão de crédito nessa mesma loja, mas percebeu que os funcionários lhe olhavam muito. Então, ele deixou o RG na loja e foi embora. Nesta quarta, foi reconhecido pelos funcionários, que ligaram para a polícia.

