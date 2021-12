Falhas prejudicam o fornecimento de água

Além de transtorno para motoristas e usuários de transporte público, a realização de obras de mobilidade, sobretudo a da construção do metrô de Salvador, causaram impactos no fornecimento de água da capital baiana.

Desde o início das obras do sistema metroviário, foram registradas na capital baiana duas ocorrências envolvendo a perfuração de importantes redes de distribuição de água.

A mais recente aconteceu no último dia 4, quando tubulação localizada no canteiro de obras da Linha 2, na altura do Bairro da Paz, rompeu. O vazamento deixou toda a comunidade do local e bairros vizinhos sem água por 12 horas.

Em 2015, 34 localidades de Salvador tiveram o abastecimento interrompido após a ruptura de uma adutora também nas obras do metrô, na Jaqueira do Carneiro (Calabetão), na BR-324. Na ocasião, além da falta d'água, os moradores da região tiveram as casas completamente alagadas pela água que jorrou por todo o bairro.

Um ano após o ocorrido, as famílias que perderam imóveis e pertences ainda penam na tentativa de retomar à vida nas antigas casas. É o caso da vendedora Joelma Magalhães da Silva, 21, que perdeu todos os móveis e eletrodomésticos da casa e do bar que mantinha com a mãe e as tias. Na época do acidente, Joelma, que estava grávida de gêmeos, perdeu, ainda, todo o enxoval dos bebês.

Apesar de ter recebido da CRR Metrô Bahia - concessionária que administra o sistema metroviário da capital - valor para custear a reforma da casa, Joelma ainda não conseguiu concluir a obra e voltar à rotina.

"Recebemos dinheiro para reforma e aluguel. A verba do aluguel, recebi só durante os três primeiros meses. Já o valor da reforma só saiu após o aluguel. Então, estou tendo que financiar o aluguel com o dinheiro da reforma, o que está atrasando a construção", contou.

Ressarcimento

Por meio da assessoria de comunicação, a CCR informou que realizou levantamento das famílias afetadas pelo rompimento da adutora e providenciou o ressarcimento imediato dos bens danificados, além da reforma dos imóveis.

"Equipes da concessionária também acompanharam as famílias na compra de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A concessionária reformou as edificações, reparou instalações elétricas e hidráulicas, danificadas, e pintou os imóveis atingidos pelo vazamento da água da adutora", informou a empresa, por meio de nota.

adblock ativo