Falha técnica afeta operação da Linha 1 do metrô nesta terça-feira

Os usuários do metrô de Salvador voltaram a enfrentar problemas no modal nesta terça-feira, 24. De acordo com a CCR, houve uma falha técnica em um trecho da Linha 1 às 7h59. Com isso, os trens operaram com velocidade reduzida entre as estações Bom Juá e Retiro.

A situação afetou as outras estações, já que o intervalo entre os trens aumentou em 2 minutos e 20 segundos. Com isso, também ampliou o número de usuários nas estações.

O passageiro Luís Alberto estranhou a multidão quando chegou na Estação Acesso Norte. "O volume estava acima do habitual e os seguranças estavam correndo (para o lado do terminal) no sentido Lapa. Quando eu fui ver, tinha muita gente e eles tentavam controlar o movimento das pessoas para evitar um acidente", contou.

De acordo com ele, o trem demorou de chegar e não comportou todas as pessoas que aguardavam na estação. "Nem todo mundo conseguiu entrar e o condutor teve dificuldade em fechar a porta. Foram necessários três veículos (trens) para diminuir o volume (de passageiros) na estação", explicou.

De acordo com a CCR, o problema foi resolvido às 8h23. A operação na Linha 2 não foi afetada.

Na semana passada, um trem parou na Linha 1 após uma falha elétrica. O problema causou transtornos para os usuários.

Paula Pitta

