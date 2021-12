Falha no Salvador Card provoca bloqueio de cartões

"Atenção: cartão bloqueado". Esta é a mensagem que os usuários do Salvador Card estão recebendo nesta sexta-feira, 3, quando tentam utilizar o serviço. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps) informou em nota que o problema foi causado por uma falha operacional no sistema e que até a meia noite desta sexta estará "totalmente sanado".

Durante o dia, centenas de pessoas se aglomeraram na sede do serviço, no Comércio, e outras dezenas no posto do Iguatemi para tentar solucionar o problema. O Portal A TARDE recebeu inúmeras reclamações dos clientes sobre o atendimento nos postos e a falta de informações dos funcionários sobre as causas da falha.

"Os funcionários não sabem o que está acontecendo, mesmo com centenas de pessoas reclamando. Elas apenas preenchem um formulário e saem de lá com um protocolo de atendimento, mas isso não resolve o problema", denuncia a estudante de mestrado da Ufba Juscilene Maranhão, que soube da confusão por meio de colegas que tentavam atendimento no Iguatemi.

No Comércio, todos os tipos de usuários - dos cartões estudante, empresa e avulso - apresentaram problemas com o serviço. Uma das pessoas prejudicadas foi a atendente de telemarketing Laudiceia Souza, que só conseguiu chegar ao trabalho após "traseirar" no veículo, com o aval do cobrador.

"A explicação dos funcionários do Salvador Card é que a máquina do ônibus é que estava quebrada e eles não podiam fazer nada. Mas disseram que iam revalidar o cartão a partir de amanhã e, na segunda-feira, a gente deveria voltar lá para conseguir o crédito de novo", explica Laudiceia.

Além dos atrasos nas escolas, faculdades e locais de trabalho, o problema causou também outros tipos de prejuízos para quem usa o serviço. O estudante de psicologia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) Armando dos Santos perdeu metade da programação de um seminário importante para sua formação acadêmica.

"Quando entrei no ônibus fui surpreendido pela mensagem. Achei que fosse problema com a máquina, por isso desci e peguei outro transporte, mas aconteceu a mesma coisa. Fui ao Iguatemi e achei uma falta de respeito, porque revalidei meu cartão muito antes do prazo expirar e eles só dizem que houve um problema no sistema. Além disso, o Salvador Card é incomunicável, não há um número de telefone disponível no site oficial", revela o estudante.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps) informou que o "SalvadorCARD já está adotando todas as ações e providências cabíveis e, ainda ao longo do dia de hoje, este problema gradualmente estará sendo normalizado (confira comunicado abaixo).

adblock ativo