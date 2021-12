Uma parte dos usuários que utilizaram o sistema ferryboat para aproveitar o feriadão na Ilha de Itaparica ou nas cidades do Recôncavo Baiano viveram fortes emoções durante o fim de semana. Algumas embarcações apresentaram dificuldades no trajeto entre os terminais de Bom Despacho (Ilha) e o de São Joaquim (Salvador), seja por problemas técnicos ou pelas condições de navegação da Baía de Todos-os-Santos.

A primeira ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira, 8, por volta de 20h. Logo após a partida de Bom Despacho, o ferry Maria Bethânia apresentou uma falha mecânica e voltou ao terminal. Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, os passageiros foram desembarcados e realocados na embarcação Ivete Sangalo. O procedimento de transferência durou 40 minutos.

Já neste domingo, 10, por conta dos fortes ventos que alteraram as condições do mar, dois ferries demoraram mais de 1h30 somente para atracar em São Joaquim. As embarcações Maria Bethânia e Juracy Magalhães Jr. realizaram a travessia dentro do horário previsto (cerca de 1 hora), mas houve um atraso durante a manobra para atracar nas 'gavetas' do terminal por conta do mar agitado, o que prejudicou a finalização do procedimento.

A situação deixou alguns passageiros preocupados, com a suspeita de que havia ocorrido algum problema técnico. Entretanto, a espera pela melhoria das condições climáticas foi necessária para preservar a segurança dos usuários, segundo a concessionária que administra o sistema.

Thaís Seixas Falha mecânica e mar agitado prejudicam travessia do ferry no fim de semana

Por causa do atraso, as saídas de Bom Despacho programadas para as 22h e 23h foram canceladas. Os passageiros poderiam optar pelo ressarcimento do valor da passagem ou aguardar a próxima saída, que ocorreu às 23h20.

Volta do feriado

Nesta segunda-feira, 11, há fluxo intenso de veículos que tentam embarcar em Bom Despacho com destino a Salvador. Já o movimento de pedestres segue tranquilo. No Terminal de São Joaquim, não há espera para pedestres nem motoristas.

Operam nesta manhã as embarcações Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Jr., Pinheiro e Anna Nery, com saídas a cada uma hora.

