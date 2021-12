"Falha humana" explicaria parto em homem, diz Sesab

A vida do pacato Ednilton Conceição Silva não foi mais a mesma desde que o programa Fantástico revelou, no último domingo, 8, que ele teria feito um parto cesáreo. A informação constava em uma autorização de internação hospitalar (AIH) encaminhada ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o erro foi fruto de uma falha humana no processo de digitação, que, entretanto, não implicou vantagem financeira. A Sesab informou que o valor repassado à unidade é fixo e independe do número de procedimentos realizados.

Mas na travessa Operária (Curuzu), local onde mora o soldador, não se fala em outro assunto. O vizinho Nilton Lima, 53, ficou surpreso ao vê-lo em rede nacional.

E mais surpreso ainda ao saber que o motivo era uma suposta gravidez do amigo. "É um absurdo. Esse caso deve ser rigorosamente apurado, porque esse dinheiro sai do nosso bolso", cobrou.

Ednilton não quis comentar o caso. Um irmão do soldador, que não quis se identificar, informou que ele está revoltado com o fato.

Mudança - Em resposta à matéria, o Ministério da Saúde publicou ontem duas portarias que estabelecem que as AIHs não poderão ser mais preenchidas manualmente.

Outra disposição é que, antes do pagamento da autorização, a unidade confira, no sistema online, as informações do paciente. O cadastro do usuário no novo sistema será criado a partir do número do Cartão SUS.

O sistema, no entanto, só será disponibilizado para os estados e municípios em 90 dias, e começará a valer em fevereiro de 2014. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), as mais de 20 mil fichas hospitalares suspeitas de fraudes serão investigadas pelo órgão.

