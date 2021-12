Falha elétrica deixa passageiros presos em trem do metrô na Bonocô

Um trem do metrô parou no meio do trajeto, na altura da avenida Bonocô, na manhã desta quarta-feira, 18, por volta das 8h30. O equipamento ficou desligado com os usuários dentro. A passageira Márcia Lima, que estava no trem, disse que algumas pessoas ficaram nervosas com a situação. "Ficamos trancados, com o metrô desligado e sem ar-condicionado. Alguns idosos passaram mal", contou.

Cerca de 30 minutos depois, de acordo com os usuários, o trem foi evacuado e os passageiros saíram pela passarela de serviço. "Um rapaz me ajudou, porque eu tenho problema com altura. É muita humilhação", reclamou Márcia. O trecho do metrô na Bonocô é elevado.

O grupo seguiu andando até a estação de Brotas e aguardou um novo metrô para completar a viagem. O problema aconteceu um pouco antes do modal chegar na estação de Brotas, sentido Lapa.

A CCR Metrô informou que houve uma falha elétrica em uma via do trecho da Linha 1, entre a Bonocô e Lapa. O problema fez o trem parar no meio do trajeto.

Por conta do defeito, a Linha 1 operou até as 10h41 com apenas uma via, por onde era realizada as viagens nos dois sentidos (Lapa e Acesso Norte) de forma alternada. Com isso, o intervalo entre as viagens dobrou de 7 para 14 minutos, mas a situação foi normalizada após a falha elétrica ser corrigida, segundo a CCR.

Não houve falha na Linha 2, entre o Acesso Norte e a avenida Paralela, mas quem usou esse trecho do metrô também percebeu os reflexos do problema na Linha 1.

Usuários do metrô reclamaram da demora do serviço nesta manhã. De acordo com ele, as estações ficaram lotadas. O movimento intenso dificultou, inclusive, a entrada nas estações.

Daiane da Cruz, 25 anos, cabeleireira levou meia hora na Estação da Lapa. “Normalmente é rapidinho, questão de cinco, dez minutos. Hoje fiquei meia hora”, diz ela, que seguia para Mussurunga na Linha 2.

*Colaborou Hilcélia Falcão

