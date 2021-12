Falha de segurança leva operários à morte em Cajazeiras

O acidente que vitimou dois operários do Consórcio MRM/Passarelli e um homem que tentou resgatá-los, no último dia 18, foi causado por falhas em normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho.



É o que aponta relatório parcial elaborado por auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA). O documento foi apresentado na sexta-feira, 20, em coletiva de imprensa na sede do órgão, no centro.



Antônio Pereira, 53 anos, José Ivan Silva, 39, e Gilmário da Conceição, 30, foram vítimas de asfixia. Eles inalaram um gás acumulado no interior do poço de visita de uma obra de esgotamento sanitário realizada em Cajazeiras pela MRM/Passarelli, terceirizada da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).



De acordo com o auditor fiscal do trabalho responsável pela vistoria, Anilton Cerqueira, no local, foram observados indícios de falhas no treinamento de pessoal, na sinalização da obra, no isolamento da área e na disposição de equipamentos para casos de emergência.



Em visita ao canteiro de obras, o responsável pela vistoria também identificou que não foi realizado anteriormente o monitoramento do ar acumulado no poço de visita onde ocorreu o acidente. Ficou constatada, ainda, a ausência de um funcionário para atuar como vigia enquanto outros desciam ao poço.



"O relatório apresentado ainda é parcial. Ele ainda deverá ser complementado, após a empresa prestar informações acerca do incidente, o que não foi feito até então", explicou o auditor fiscal do trabalho Anilton Cerqueira.



Por conta disso, segundo ele, a análise das causas do acidente poderá se estender por mais 60 dias.



A versão final do relatório poderá servir como base para ações das famílias das vítimas por danos morais individuais e pela União, por meio de ressarcimento de despesas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Suspensão



Além de ser convocado a prestar informações sobre o acidente, o Consórcio Passarelli/MRM Salvador foi notificado a apresentar documentos.



O consórcio teve todas as obras em áreas confinadas - locais onde há possibilidade de contaminação do ar - interditadas, até que adote medidas de segurança.



Embora o relatório seja preliminar, a SRTE emitiu multa ao consórcio, com valor a ser fixado, pelo descumprimento das normas regulamentadoras 18 e 33, que dispõem sobre trabalho em ambientes confinados na construção civil. A empresa ainda poderá recorrer da penalidade.



Durante a vistoria, o auditor fiscal apurou que, além das três vítimas fatais, outras pessoas também inalaram o gás no momento do acidente. Os operários Vaílson Rosa da Silva, Paulo Gonzaga e Marcelo dos Anjos Maciel tentaram resgatar os colegas, mas passaram mal antes de dar socorro às vítimas.



Resposta



Na sexta-feira, a reportagem de A TARDE tentou contato com o Consórcio MRM/Passarelli mas não obteve sucesso até a publicação desta edição.



No dia do acidente, também foram efetuadas diversas ligações que não foram atendidas.



Em nota divulgada no último dia 18, a Embasa esclareceu que a causa da contaminação na rede de esgoto seria um gás e que a MRM/Paganelli estaria investigando a origem do contaminante, uma vez que a rede de esgoto ainda não está em funcionamento.

adblock ativo